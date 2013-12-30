أسهم الإمارات ترتفع قبل نهاية العام

أبوظبي - ارتفعت الأسهم في الإمارات على غير المعتاد لمعاملات نهاية العام، وساهمت التوقعات بصعود السوق في 2014 في استمرار إقبال المستثمرين.

وارتفع مؤشر دبي 1% إلى 3322 نقطة ويتجه لأعلى مستوى في 5 أعوام مع تنامي مكاسبه منذ بداية العام لتصل إلى 105 %.

وكانت أسهم العقارات الأكثر نشاطاً، إذ صعد سهم ديار للتطوير 1.9 % والاتحاد العقارية 0.9 %.

وقال مروان شراب مدير الصندوق في "فيجن انفستمنتس": "إنه اتجاه غير معتاد إلى حد ما لنهاية العام".

وأضاف: "حجم التعاملات لم يكن مرتفعاً أمس، مما يظهر رغبة المستثمرين في الاحتفاظ بمراكزهم في العام الجديد".

وعمد المستثمرون، الأحد، إلى البيع لجني الأرباح لينخفض المؤشر 0.6 %.

وأضاف شراب أن المستثمرين ينتهون بالفعل من حساب الأرباح السنوية في ديسمبر/ كانون الأول قبل العطلات والعودة في يناير/ كانون الثاني من أجل أرباح الشركات والتوزيعات النقدية.

وكان التعافي القوي للقطاع العقاري في دبي حافزاً لأداء مؤشر دبي في 2013. وتحسنت توقعات الأداء الكلي بعد أن فازت الإمارة بحق استضافة معرض إكسبو 2020 وإدراجها على مؤشر "ام.اس.سي.آي" للأسواق الناشئة.

وصعد مؤشر أبوظبي 1.1 % إلى 4257 نقطة وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2008.

وقفز سهم دانة غاز 5.6 % ليسجل أعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2010 وصعد السهم 26.7 % منذ الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت الشركة تسلمها 53 مليون دولار من الحكومة المصرية من إجمالي مستحقاتها البالغة 330 مليون دولار.

وقال شراب: "ثمة عاملان يؤثران كثيرا على سعر دانة .. مصر وإيران. من حيث القيمة ينبغي أن ننتظر أرقام الربع الأخير لتبرير مستويات الأسعار".

وتعثر اتفاق لاستيراد الغاز الطبيعي بين دانة غاز وإيران لأكثر من عشرة أعوام بسبب التوترات السياسية إلى جانب العقوبات على قطاع الطاقة في إيران.