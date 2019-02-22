السعودية والصين توقعان اتفاقيات اقتصادية بقيمة 28 مليار دولار

وقعت المملكة العربية السعودية والصين، اتفاقيات تعاون اقتصادي بقيمة إجمالية تصل إلى 28 مليار دولار في منتدى استثمار مشترك، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبكين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الجمعة.

وقالت ”واس“، إنه ”جرى توقيع 35 اتفاقًا خلال المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار السعودية“.

وأضافت أنه ”جرى تسليم أربعة تراخيص لشركات صينية خلال المنتدى“، دون الخوض في التفاصيل.

وبحسب الوكالة ذاتها، بحث الرئيس الصيني شي جين بينغ مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في آخر التطورات في العلاقات الاستراتيجية السعودية الصينية، وتطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية.

وأكدت الوكالة أن الزعيمين بحثا التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة 32 %، مشيرة أن الأمير أكد للرئيس الصيني أن الجزيرة العربية تعد جزءاً رئيسياً من طريق الحرير التي تتلاقى بشكل كبير جدا مع رؤية المملكة 2030″.