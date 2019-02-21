مصادر: المراكز العربية التابعة للحكير السعودية تخطط لجمع مليار دولار في طرح عام أولي‎

قالت مصادر إن شركة ”المراكز العربية“ المملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية، تخطط لـ“جمع مليار دولار من طرح عام أولي للأسهم في الربع الثاني من العام“.

وكانت مصادر قد أبلغت رويترز، الشهر الماضي، أن المراكز العربية، التي تقدمت بطلب لإجراء طرح عام أولي إلى هيئة السوق المالية السعودية، تسعى لبيع حصة 30 في المئة إلى مستثمرين في سوق الأسهم السعودية (تداول).

وقال مصدران، طلبا عدم الكشف عن هويتهما؛ بسبب الحساسية التجارية، اليوم الخميس، إنه تم تعيين جولدمان ساكس والمجموعة المالية هيرميس لإدارة الدفاتر، وقد ينضم إليهما أيضًا كريدي سويس وسيتي جروب.

وأضاف المصدران، أن بنك موليس يعمل كمستشار مالي مستقل، بينما يعمل مورجان ستانلي كمنسق عالمي. وتم تعيين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري كمستشارين ماليين.

ولم ترد المراكز العربية، وهي مطور ومالك ومشغل لنحو 19 مركزًا للتسوق في عشر مدن في المملكة، على الفور على طلب من رويترز للتعقيب.

وتشجع المملكة المزيد من الشركات ذات الملكية العائلية على الإدراج في البورصة، في مسعى لتوسيع أسواقها لرأس المال، في إطار خطة إصلاح تهدف إلى تقليص الاعتماد على إيرادات النفط.

ويأتي الطرح العام الأولي بعد أكثر من عام على قيام السلطات السعودية بحملة على الفساد طالت فواز الحكير، المساهم الرئيسي في مجموعة فواز الحكير، إضافة إلى عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال تم احتجازهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض في أواخر 2017.

وأُطلق سراح الكثيرين، ومن بينهم الحكير، بعد تبرئتهم أو توصلهم إلى تسويات مع الحكومة.