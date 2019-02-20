أسعار البلاديوم تتجاوز 1500 دولار بفعل نقص المعروض

تجاوزت أسعار البلاديوم 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، بفعل نقص المعروض المستمر منذ فترة طويلة، بينما ارتفع الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في 10 أشهر مع تعثر الدولار، قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ”البنك المركزي الأمريكي“.

والبلاديوم عنصر مهم في صناعة المحولات التحفيزية المستخدمة في أنظمة عوادم السيارات، وتحسن الطلب من قطاع السيارات يدعم صعود المعدن.

وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1500.50 دولار للأوقية ”الأونصة“، وبحلول الساعة الـ 06:03 بتوقيت غرينتش كان المعدن مرتفعًا 0.8% إلى 1492 دولارًا للأوقية.

وصعد البلاديوم نحو 19% منذ بداية العام الحالي، ليصبح واحدًا من أفضل المعادن أداءً.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ الـ19 من نيسان/ أبريل 2018، مع تعثر الدولار بفعل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتفاؤل بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام، وأشار إلى أنه منفتح على تأجيل الموعد النهائي لاستكمال المفاوضات المحدد في الأول من آذار/ مارس.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى ”جيوجيت للخدمات المالية“ إن معظم المستثمرين يتوقعون انقشاع الضبابية التي تكتنف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع؛ ما سيضعف الدولار ويدعم الذهب.

وقوض التقدم في محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم جاذبية الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا؛ ما يزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1342.45 دولار للأوقية بعد صعوده إلى 1346.73 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1345.7 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون -اليوم- نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالبنك المركزي الأمريكي، الذي عُقد يومي الـ29 والـ30 من كانون الثاني/ يناير.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 818.50 دولار للأوقية، بينما زادت الفضة 0.4% إلى 16.04 دولار للأوقية.