آمال التجارة بين أمريكا والصين تنعش أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، مع تراجع الدولار بفعل آمال اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام اتفاق تجارة، في حين سجل البلاديوم مستوى قياسيًّا مرتفعًا.

وفي الساعة الـ 06:14 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.1% إلى 1322.72 دولار للأوقية (الأونصة)، مقتربًا للغاية من ذروة 9 أشهر 1326.30 دولار المسجلة في الـ 31 من يناير/ كانون الثاني.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% إلى 1326.1 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينيس المحلل في ”ايه.ان.زد“: ”انحسار المخاطر المحيطة بمحادثات التجارة أفاد السوق بلا ريب“، مضيفًا أن مؤشرات التقدم في المباحثات قلصت الشهية للدولار، وهو ما دعم الذهب.

في غضون ذلك، سجَّل البلاديوم مستوى قياسيًّا مرتفعًا عند 1449 دولارًا للأوقية في المعاملات الفورية، وظلَّ في نطاق 20 دولارًا بما في ذلك المعاملات المبكرة.

وقال هاينيس: ”إضافة إلى المشاكل على صعيد المعروض، إذ ستكون السوق في عجز كبير هذا العام (…) فإنَّ طلبا صينيا قد يكون أفضل من المتوقع سيؤدي إلى تفاقم شح السوق.“

ونزل البلاتين 0.1% إلى 801 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند 807 دولارات للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وصعدت الفضة 0.3% إلى 15.82 دولار للأوقية.