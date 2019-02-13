الدولار يلتقط الأنفاس ومحادثات التجارة تحفز الشهية للمخاطرة

توقف الاتجاه الصعودي للدولار، اليوم الأربعاء، في حين عززت آمال التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين العملات العالية المخاطر.

واستمرت موجة صعود العملة الأمريكية 8 أيام، وتوقفت الليلة الماضية ليبتعد الدولار عن أعلى مستوى في شهرين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنه قد يسمح بتمديد مهلة التوصل إلى اتفاق مع الصين لما بعد أول آذار/ مارس قليلًا، إذا كان الجانبان قريبين من التوصل إلى اتفاق كامل.

ويعقد مسؤولون من واشنطن وبكين جولة محادثات هذا الأسبوع سعيًا للتوصل إلى اتفاق. أدى ذلك، إلى جانب إبرام اتفاق لتفادي إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية، إلي ارتفاع الأسهم ودعم العملات العالية المخاطر.

وزاد مؤشر الدولار 0.21% إلى 96.811 وصعدت العملة الأمريكية بالنسبة ذاتها مقابل اليورو إلى 1.1315 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي، وهو مؤشر على أداء الأصول العالمية العالية المخاطر، 0.3% إلى 0.7120 دولار أمريكي. وارتفع الين مقابل العملة الأمريكية إلى 110.72 ين للدولار.