الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته خلال شهرين

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين، يوم الثلاثاء، مع تحسن المعنويات بفضل توقعات إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين واتفاق مبدئي لتفادي إغلاق الحكومة الأمريكية.

وتوصل المشرعون الأمريكيون إلى اتفاق بشأن تمويل أمن الحدود قد يسهم في تفادي إغلاق جزئي آخر اعتبارًا من يوم السبت الماضي، ما أدى لمكاسب للأسهم الآسيوية.

وبدأت محادثات التجارة في بكين هذا الأسبوع بعد أن انتهت جولة سابقة في واشنطن الأسبوع الماضي من دون التوصل إلى اتفاق. وصرح رئيس فريق التفاوض الأمريكي أنه مازال هناك كثير من العمل.

واستقر مؤشر الدولار عند 96.986 بعد أن صعد لأعلى مستوى منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر عند 97.117 في الجلسة السابقة.

وأضرت بيانات ضعيفة في أوروبا بالمعنويات تجاه العملة الموحدة. واستقر اليورو قرب أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 1.1267 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة.

واستقر الجنيه الاسترليني من دون تغير يذكر عند 1.2878 دولار قبل إلقاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بيانًا أمام أعضاء البرلمان.