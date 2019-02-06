الدولار مستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين بفعل توقعات الفائدة

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات منافسة، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي فشل فيه خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مفاجأة المتعاملين في العملة، مع تركيز الأسواق أكثر على التوقعات القريبة الأجل للسياسة النقدية.

وألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” والبنك المركزي الأوروبي إلى توقعات حذرة بشأن السياسة النقدية في الأيام الأخيرة، فيما شكل وقف المركزي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة مفاجأة أكبر للأسواق.

وفشل اليورو في أن يتحرك خارج نطاق عام بين 1.13 دولار و1.15 دولار جرى تداوله ضمنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وتراجع الدولار الاسترالي 1.5% إلى 0.7133 دولار أمريكي، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض يومي له في عام.

وفي أسواق العملات عمومًا، تماسك الدولار عند أعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملات المنافسة، مع تركيز المستثمرين على البيانات القادمة من الولايات المتحدة.

وظل الجنيه الاسترليني متراجعًا عقب انخفاض سجله الليلة الماضية. وانخفضت العملة البريطانية قليلًا إلى 1.2930 دولار، بعد أن بلغت 1.2923 دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ 22 كانون الثاني/ يناير.

وخسر الاسترليني نحو 0.7% أمس الثلاثاء بسبب بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات، والضبابية التي تكتنف محادثات الانفصال البريطاني.