10 تريليون دولار خسائر الأسواق العالمية في الربع الأخير من 2018

أظهرت بيانات نشرتها وكالة “بلومبيرغ”، أن حجم خسائر الأسواق المالية العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بلغت 10 تريليون دولار، وذلك تحت ضغط مخاطر النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، ومعه مشاكل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وبلغ حجم الخسائر التي تكبدها صندوق التقاعد الحكومي الياباني، خلال الربع الأخير من العام الماضي 2018، حوالي 136 بليون دولار تعادل 9.1% من إجمالي أصوله التي كانت 156.6 تريليون ين في سبتمبر الماضي، وتراجعت إلى 150.7 تريليون ين في نهاية ديسمبر 2018.

ونقلت “بلومبيرغ” تلك البيانات عن بيان أصدره الصندوق الياباني، الذي يعتبر الأكبر عالميًا بين صناديق التقاعد.

وأرجع البيان هذه الخسائر، إلى تقلب البيئة الاستثمارية العالمية، وإلى ارتدادات التنازع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.