السعودية تؤكد دعم لبنان “على طول الطريق”

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن السعودية ستدعم لبنان “على طول الطريق” لحماية استقراره، واقتصاده المتعثّر.

وفي تصريح لشبكة “سي.إن.بي.سي” أكد الجدعان أن “السعودية كانت، وستظل، محفزًا مهمًا جدًا للاستقرار في لبنان”.

وأضاف في مقابلة بُثّت اليوم الأربعاء “نحن مهتمون برؤية الاستقرار في لبنان، وسندعم لبنان على طول الطريق”.

وتدعم السعودية منذ وقت طويل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الذي يحمل أيضًا الجنسية السعودية.

ونسبة الدين العام إلى الناتج القومي في لبنان من بين أعلى المعدلات في العالم، ويعاني اقتصاد البلاد من الركود، ويضغط المقرضون الدوليون لإجراء إصلاحات عاجلة قبل إطلاق استثمارات بمليارات الدولارات.

لكن لبنان لا يزال بدون حكومة منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر بعد الانتخابات.