سندات لبنان تصعد وسط آمال تشكيل الحكومة ومؤشرات على دعم سعودي‎

ارتفعت السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار كثيرًا، اليوم الأربعاء، بعد ظهور بوادر جديدة على أن البلاد قد تشكل حكومة، ومؤشر على استعداد السعودية لتقديم الدعم.

وارتفعت السندات بمختلف آجالها، حيث قفز الإصدار المستحق في 2025 بمقدار 2.9 سنت ليجري تداوله عند 78.8 سنت، وفقًا لبيانات تريدويب. وعوض كثير من سندات البلاد جميع خسائره تقريبًا التي تكبدها، بعد حديث عن إعادة هيكلة ديون هز الأسواق في أوائل يناير/ كانون الثاني.

تأتي المكاسب الجديدة بعدما التقى رئيس البرلمان نبيه بري مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أمس الثلاثاء، ونُقل عنه قوله إن الحريري يكثف جهوده لتشكيل حكومة، ويأمل في إبرام اتفاق خلال أسبوع أو أقل.

في الوقت نفسه، أبلغ وزير المالية السعودي محمد الجدعان شبكة “سي.إن.بي.سي أن”: المملكة ستظل “داعمًا مهمًا جدًا للاستقرار في لبنان”.

وقال الجدعان: “نحن مهتمون برؤية الاستقرار في لبنان، وسندعم لبنان على طول الطريق”.