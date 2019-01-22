الدولار يستقر بعد خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع اليوم الثلاثاء، مع سعي المستثمرين للأمان النسبي للعملة الأمريكية بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2019 و2020.

ويقول مراقبو السوق إن الدولار قد يتعرض لضغوط مع بدء تأثر النمو المحلي بإغلاق الحكومة الأمريكية.

ويعتقد المحللون في “مورجان ستانلي” أن النمو الأمريكي في الربع الأول من العام سيسجل مستوى أقل من توقعاتهم البالغة 2.2% على أساس سنوي ونحو نصف معدل النمو المسجل في 2018، والبالغ 4.2%.

وخفض صندوق النقد توقعات النمو في 2019 و2020؛ بسبب الضعف في أوروبا والأسواق الناشئة. وقال إن الفشل في تسوية التوترات التجارية قد يتسبب في تفاقم حالة عدم استقرار الاقتصاد العالمي.

وصعد مؤشر الدولار إلى 96.472 مسجلًا أعلى مستوياته منذ الرابع من كانون الثاني/ يناير ومرتفعًا أكثر من 1.5% عن أدنى مستوى في 3 أشهر المسجل في وقت سابق من الشهر الحالي.

وعانى اليورو قرب أقل مستوى في 3 أسابيع عند 1.1361 دولار منخفضًا نحو 2% على مدى الأسبوعين الأخيرين من مستويات قرب 1.16 دولار.

وارتفع الدولار 0.3% مقابل اليوان في المعاملات الخارجية إلى 6.8157 يوان. وكان قد صعد نحو 1% عن اليوان الخارجي في الجلسات السبع الماضية.

واستقرت العملة اليابانية، وهي من عملات الملاذ الآمن أيضًا، مقابل الدولار وسجلت 109.64 ين في التعاملات المبكرة.