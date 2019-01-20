بلومبيرغ: 5 دول خليجية تنضم إلى مؤشر سندات أمريكي

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية وأسواق 4 دول خليجية أخرى، ستنضم لمؤشر سندات مجموعة “جي بي مورجان تيشس” الأمريكية الشهر الجاري، ما سيتيح لها الوصول إلى أسواق السندات العالمية بسهولة.

وقالت الوكالة، إن “انضمام السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر للمؤشر، سيضيف نحو 119 مليار دولار إلى قيمة ذلك المؤشر، الذي يعتبر من أكبر مؤشرات الأسهم والسندات في العالم”.

ونقل التقرير عن بيان للمجموعة قولها، إن “الدول الخمس تشكل نحو 11.8% من مؤشر جلوبال دايفرسيفايد، وحوالي 11.8% من مؤشر جلوبال، وإن المؤشرين سيتابعان إصدارات 15 شركة من تلك الدول تصل قيمتها الاسمية نحو 119 مليار دولار”.

وقالت شاماليا خان، مديرة قسم الأسواق الناشئة في مؤسسة “اليانس بيرستين” في نيويورك، “ستؤدي هذه الخطوة إلى تسهيل الإصدارات من قبل حكومات تلك الدول في حين يعتبر العائد على السندات في هذه الدول مغريًا.”

وأوضح البيان، أن “السعودية وحدها تشكل نحو 3.3% من مؤشر جلوبال دايفرسيفايد، في حين تبلغ النسبة 2.6% للإمارات و2.3% للبحرين و0.7% للكويت و2.8% لقطر”، لافتًا إلى أن “تلك النسب تخضع للتغيير وفقًا لإصدارات السندات في الأسابيع المقبلة”.

وتوقعت الوكالة، أن يؤدي انضمام هذه الدول للمؤشرين إلى تدفق استثمارات بنحو 30 مليار دولار إليها وتسهيل وصولها إلى أسواق الإصدارات العالمية.