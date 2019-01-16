سجلت أفضل أداء عالمي: البورصة السعودية تواصل اندفاعها هذا العام‎

توقع محللون أن تواصل البورصة السعودية اندفاعها في النصف الأول من العام الحالي بعد دخولها قائمة الأسواق العالمية التي سجلت أفضل أداء في الأيام الماضية.

وأشار هؤلاء في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى أن مليارات الدولارات سيتم ضخها من قبل مستثمرين أجانب في سوق “تداول” السعودي في الأشهر القادمة بعد دخولها مؤشرين لوكالتين عالميتين.

وقال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لمكتب التابع لشركة نومورا المالية في دبي: “ستسجل السوق السعودية أداء إيجابيًا في النصف الأول من العام الحالي قبل أن يتباطأ النمو في النصف الثاني من العام”.

ووفقًا للوكالة، فإن “تداول” كانت ضمن أفضل الأسواق العالمية أداء هذا العام بعد أن سجلت مكاسب هي الأعلى منذ شهر نيسان (أبريل) الماضي، وواصلت اندفاعها اليوم الأربعاء لتسجل ارتفاعًا بلغ نحو 0.7% ليصل إجمالي الزيادة هذا العام إلى 8.5%.

ونقل التقرير عن محللين قولهم إن السوق ستواصل أداءها القوي بعد إعلان المملكة أكبر ميزانية في تاريخها، والجهود الحالية الرامية لإنهاء حرب اليمن وانتعاش الآمال بتخفيف حدة التوتر بهدف حل الخلاف مع قطر.

وتوقع التقرير أن يصل حجم الأموال التي ستدخل السعودية إلى نحو 20 مليار دولار بعد أن تم إدراجها في مؤشري فاينانشال تايمز البريطاني ومورغان ستانلي الأمريكي.