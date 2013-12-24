بورصة دبي تحقق 100% مكاسب في 2013

دبي - تجاوزت مكاسب مؤشر دبي 100 % منذ بداية السنة مع إقبال المستثمرين على أسهم الشركات العقارية والبنوك في مسعى للاستفادة من أرباح العام بأكمله وسط حالة من التفاؤل.

وزاد المؤشر 1.3 % ليغلق عند 2380 نقطة مسجلاً أعلى مستوى إقفال له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008. وبصعوده اليوم تصل مكاسب 2013 إلى 102.2 %.

وارتفعت أسهم إعمار العقارية 3 % وديار للتطوير 6.5 %. وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5%.

وقال مدير الصندوق في شعاع لإدارة الأصول: "اللعبة الحالية في الإمارات لعبة أرباح الشركات أكثر منها لعبة توزيعات نقدية، وقد تكون الأخيرة أكثر إغراء في السعودية وقطر .. نحن في غمار موجة صعود لكن الأمر يتوقف في نهاية المطاف على ما إذا كان لها أساس وهو ما يتوقف على الأرباح".

ومن المرجح حدوث تصحيح في المدى القريب بعد المكاسب القوية هذا العام. وقال خان إن عوامل محفزة مثل رفع "ام.اس.سي.آي" تصنيف أسواق الإمارات إلى وضع السوق الناشئة سيؤدي إلى تدفقات بنحو 500 مليون دولار، مما يعني أن أي تراجع في الأسعار سيجذب عروض شراء جيدة.

ومن المتوقع أن تعلن الشركات العقارية عن تحسن في نمو الأرباح بفضل تعافي القطاع وإطلاق مشاريع جديدة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 % إلى 4161 نقطة وهو مستوى إغلاق مرتفع جديد في خمس سنوات.