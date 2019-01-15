“المركزي الإيراني” يوقف صرف الأموال المخصصة للصادرات

أعلن البنك المركزي الإيراني عن وقف صرف الأموال المخصصة للصادرات، لافتًا إلى حصر هذه الأموال للواردات والأمور الخدمية داخل البلاد.

وكشفت وثيقة نشرتها وكالة أنباء “تسنيم” –المقربة من الحرس الثوري الإيراني- أبلغ مديرمكاتب الواردات بإدارة الجمارك الإيرانية جميع المكاتب الجمركية بقرار البنك المركزي والذي نص على عدم شمول الأموال المخصصة لتصدير السلع وحصرها فقط في الواردات.

وذكر تقرير الوكالة الإيرانية أن البنك المركزي انتقد في تقارير سابقة جموع المصدرين الذين لم يعيدوا الأموال المخصصة للصادرات، مؤكدًا صحة قرار مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملة بوقف صرف الأموال المخصصة للصادرات.

وتشهد إيران أزمات اقتصادية غير مسبوقة ازدادت وتيرتها بعد إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على قطاعات اقتصادية عديدة، حيث يأتي انهيار قيمة العملة المحلية وانصراف الشركات الدولية عن الاستثمار فضلًا عن تراجع الصادرات النفطية وصناعة السيارات والتعاملات المصرفية ضمن أبرز هذه الأزمات.