بورصة الكويت تصعد بعد استقالة الحكومة

صعدت بورصة الكويت في بداية تعاملات الثلاثاء بعد استقالة الحكومة، قبل تصويت محتمل من مجلس الأمة (البرلمان) لسحب الثقة من وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.

وارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.1 % إلى 1075.9 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.35 % إلى 7661.7 نقطة.

وجاء إعلان الاستقالة بعد ساعات من قرار المحكمة الدستورية بصحة انتخابات مجلس الأمة ورفض دعاوى كان من الممكن أن تؤدي إلى حل البرلمان وانتخاب مجلس جديد. وصعدت أسهم البنك الأهلي المتحد 1.4 % وبيت التمويل الخليجي 1.3 % وبنك الكويت الوطني 1.1 %.