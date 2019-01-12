بلومبيرغ: لهذا على أردوغان شكر السعودية على اقتراض 2 مليار دولار

قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن المملكة العربية السعودية دعمت تركيا لاقتراض ملياري دولار من الأسواق العالمية دون قصد، وذلك بإصدار سندات جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار.

وأضاف تقرير، نشرته الوكالة أمس، أن أنقرة استغلت توقيت الإصدار السعودي، وقامت بإصدار سندات بقيمة ملياري دولار في السوق العالمي الأربعاء الماضي دون إعلان مسبق، وإن الخطوة تزامنت مع الإصدار السعودي، الذي تمت تغطيته بعدة أضعاف نظرًا لثقة المستثمرين باقتصاد المملكة.

واعتبر التقرير أن أنقرة “استغلت الإصدار السعودي وقوة الطلب عليه” لإصدار سندات لاقتراض ملياري دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية التي هزت تركيا قبل نحو عام.

وقال التقرير: “رأت تركيا أن الإصدار السعودي وقوة الطلب عليه فتح نافذة لها، لتقديم نفسها للمستثمرين الذين يستهدفون منطقة الشرق الأوسط، لكن لم تتوفر لهم فرصة كبيرة من السندات السعودية بسبب شدة الإقبال عليها.. والحقيقة أن قرار تركيا بتوقيت هذا الإصدار كان جيدًا ومدروسًا”.

وفي إشارة إلى التبعات السياسية التي أعقبت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والتي أدت إلى توتر العلاقات التركية – السعودية، أوضح التقرير أن نجاح الإصدار السعودي الأخير في السوق العالمي يعكس “استعداد المستثمرين لتجاهل التطورات السياسية غير الإيجابية” من أجل تحقيق أرباح.

وأكد التقرير أنه رغم الإقبال على السندات التركية في السوق العالمي إلا أنها لا تزال هناك مخاوف في أوساط المستثمرين، نتيجة سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان وتوجه تركيا إلى حالة ركود اقتصادي، رغم الاستقرار النسبي في الليرة وانخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ حاليًا حوالي 30%.

وقال: “لا تزال هناك مخاطر بأن يقرر أردوغان الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بهدف تقليص التضخم الذي لا يزال أعلى من 20%”.