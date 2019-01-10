صعود سندات سعودية جديدة بـ 7.5 مليار دولار

قال مديرو صناديق، إن سندات دولية سعودية صادرة حديثًا، ارتفعت نقطة واحدة في المعاملات المبكرة؛ ما يعطي مؤشرًا جديدًا لشهية المستثمرين على أوراق الدين.

وكانت السعودية قد باعت أمس الأربعاء سندات بأربعة مليارات دولار تستحق في 2029، وأخرى حجمها 3.5 مليار دولار تستحق في 2050.

واستقطب الإصدار طلبًا تجاوز 27 مليار دولار.

وبيع أدوات الدين هذا هو أول اختبار لثقة سوق السندات العالمية، منذ التدقيق الشديد الذي تعرضت له المملكة في أكتوبر/تشرين الأول من الحكومات الأجنبية والمستثمرين، فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.