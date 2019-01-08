بورصة السعودية ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفعت البورصة السعودية لأعلى مستوياتها في 3 أشهر يوم الثلاثاء، فيما سجلت بقية الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط أداء ضعيفًا ما عدا دبي.

وارتفع مؤشر السوق السعودية 0.2%، مع صعود أسهم مصرف الراجحي وبنك الرياض 0.3% لكل منهما.

وقفزت أسهم نماء للكيماويات 6.2% في تداولات نشطة، بعد أن وافقت هيئة السوق المالية على طلب لزيادة رأس مال الشركة عبر إصدار حقوق بقيمة 200 مليون ريال (53.32 مليون دولار).

وصعد مؤشر بورصة دبي، التي تصدرت قائمة أسواق الأسهم الرئيسية الأسوأ أداء في الشرق الأوسط من حيث القيمة بالعملة المحلية العام الماضي، وسجل مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي مرتفعًا 0.6%.

وقال الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط في سافيلس أمس الاثنين، إن أسعار العقارات السكنية في دبي قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 5 و10% في 2019، بسبب المعروض الجديد وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط.

وتراجع سوق العقارات المتخمة بالمعروض في دبي على نحو مطرد منذ الذروة التي بلغتها في منتصف 2014، مما يؤثر سلبًا على أرباح كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارة ويجبر شركات البناء والهندسة على خفض الوظائف وتعليق خطط توسعية.

لكن أسهم العقارات في دبي دعمت المؤشر إلى جانب أسهم القطاع المالي.

وارتفع سهم دبي للاستثمار 2.3% بعد أن قالت إن من المقرر استكمال مشروع مركز الفجيرة للأعمال قبل الموعد المحدد.

وربح سهم ديار للتطوير 7.1% وزاد سهم أرابتك 2.9%.

وفي أبوظبي، انخفض مؤشر البورصة 0.2% مع هبوط سهم بنك أبوظبي التجاري 1% وتراجع سهم الدار العقارية 0.6%.