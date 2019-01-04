بورصة وول ستريت تقفز بعد تقرير الوظائف وتعليقات باول

تعافت بورصة وول ستريت الجمعة لتغلق عند أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين بعد تقرير قوي بشأن الوظائف، وتأكيدات من “جيروم باول” رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن البنك المركزي الأمريكي سيتحلَّى بالصبر والمرونة في توجيه مسار أسعار الفائدة.

وأنهى المؤشر “داو جونز” الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 746.94 نقطة، أو 3.29 في المئة، إلى 23433.16 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرآند بورز 500 الأوسع نطاقًا 84.05 نقطة، أو 3.43 في المئة، ليغلق عند 2531.94 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 275.35 نقطة، أو 4.26 في المئة، إلى 6738.86 نقطة.

وأنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 2.34 في المئة، وستاندرد آند بورز 1.86 في المئة، وداو جونز 1.61 في المئة.