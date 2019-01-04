الذهب يقلص مكاسبه مع تعافي الدولار والأسهم بفعل مباحثات تجارية جديدة‎

بدد الذهب معظم المكاسب التي حققها في التعاملات المبكرة، بعدما لامس، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر، حيث استعادت الأسهم الآسيوية والدولار بعض الزخم في أعقاب إعلان بكين عن جولة جديدة من المباحثات التجارية مع واشنطن وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب بنحو 0.2% في التعاملات الفورية إلى 1295.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:21 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى منذ منتصف يونيو/ حزيران عند 1298.42 دولار للأوقية في وقت سابق.

وزاد الذهب 0.2% في العقود الأمريكية الآجلة مسجلًا 1297.30 دولار للأوقية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن فريق عمل بقيادة نائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري جيريش سيصل إلى الصين لإجراء “مباحثات إيجابية وبناءة” مع نظرائه الصينيين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 15.77 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين نحو 0.7% مسجلًا 803.50 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 1262.50 دولار للأوقية.