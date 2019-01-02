مع تراجع الدولار والأسهم.. الذهب يصعد لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر

صعد الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار والأسهم الآسيوية بعد بيانات مخيبة للتوقعات من الصين أذكت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب الفورية 0.3 % إلى 1286.18 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ الـ15 من حزيران/يونيو 2018 عند 1287.31 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1288.10 دولار للأوقية.

وحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسة، بالقرب من أدنى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة.

ويؤدي تراجع الدولار إلى انخفاض تكلفة المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الأسهم الآسيوية أيضًا في أول يوم تداول في العام الجديد بفعل بيانات اقتصادية جديدة مخيبة للتوقعات من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي أثرت سلبًا على المعنويات وبددت مكاسب مبكرة سجلتها العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.25 % في المعاملات الفورية إلى 1267.15 دولار للأوقية، ولم يطرأ تغير يذكر على الفضة، واستقرت عند 15.45 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.35 % إلى 794.30 دولار للأوقية.