الأردن.. تداولات بورصة عمان تتراجع إلى 3.24 مليار دولار في 2018

تراجعت قيمة تداولات بورصة عمان في 2018 بنسبة 20.7%، على أساس سنوي، لتصل إلى 3.24 مليار دولار.

وشهدت البورصة خلال العام الماضي، تذبذبات على وقع زيادات ضريبية، واحتجاجات شعبية ضد قانون ضريبة الدخل، الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء الأردني السابق هاني الملقي، في يونيو/ حزيران الماضي.

وقال نادر عازر المدير التنفيذي لبورصة عمان الأردنية في بيان الثلاثاء، إن قيمة تداولات بورصة عمان في 2017، بلغت 4.03 مليار دولار؛ دون إيضاح سبب التراجع.

كذلك، شهدت البورصات العالمية تذبذبات حادة خلال العام المنقضي، بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداخلية، والحرب التجارية مع الصين، والتوترات الجيوسياسية العالمية.

وذكر مدير بورصة عمان، أن عدد الأسهم المتداولة خلال 2018، بلغ 1.2 مليار سهم، مقارنة مع 1.7 مليار سهم تم تداولها خلال 2017.

وأغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة لبورصة عمان، على انخفاض إلى 1908.8 نقاط بنهاية 2018، مقارنة مع 2126.8 نقطة بنهاية 2017.

كما تراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية 2018، إلى 22.7 مليار دولار بانخفاض نسبته 5% مقارنة مع إغلاق 2017.

وذكر “عازر”، أن صافي استثمارات الأجانب في سوق الأسهم ببلاده ارتفع بقيمة 33.3 مليون دولار العام الماضي، مقارنة مع انخفاض قيمته 331.4 مليون دينار 467 مليون دولار في 2017.

ووصلت نسبة مساهمة الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة بنهاية العام الماضي إلى 49.1% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة.