فائض تجارة السعودية الخارجية يصعد 109% في 10 شهور

صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 109%، على أساس سنوي في أول 10 أشهر من 2018.

وبلغ فائض الميزان التجاري 134.1 مليار دولار، وفق بيانات صدرت اليوم الإثنين عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

وبلغ فائض الميزان التجاري للسعودية، خلال الفترة المناظرة من 2017، نحو 64.2 مليار دولار.

يأتي ذلك، بفعل صعود أسعار النفط الخام، الذي يمثل مصدر الدخل الرئيس للسعودية (تصدر 7.2 مليون برميل يوميًا).

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 43%، إلى 248.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 4.3%، إلى 114.1 مليار دولار.

وصعدت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية خلال الفترة المذكورة، بنسبة 43.1%، إلى 196.4 مليار دولار.

وارتفع الفائض التجاري السلعي (النفطي وغير النفطي) للسعودية خلال 2017، بنسبة 104%، إلى 90.9 مليار دولار، مقارنة مع 44.5 مليار دولار في 2016.