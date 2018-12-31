الدولار مستقر في معاملات نهاية السنة وسط غيوم‎

استقر الدولار على نطاق واسع في معاملات نهاية سنة هزيلة، اليوم الاثنين، إذ تصدر الدولار الأسترالي المكاسب في ظل انحسار التوترات بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لتوقعات بإحراز تقدم في المحادثات.

وزاد الدولار الأسترالي 0.4 في المئة إلى 0.7063 دولار أمريكي؛ لكنه منخفض عشرة في المئة للعام.

وعانت العملة الأسترالية أمام نظيرتها الأمريكية هذا العام نظرًا للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ يعتبر الدولار الأسترالي عملة وثيقة الصلة بحركة التجارة العالمية.

واستقر مؤشر الدولار عند 96.43، وهو يتجه لإنهاء السنة على مكاسب بنحو خمسة في المئة مدعومًا بالتوترات التجارية ورفع أسعار الفائدة.

واستقر اليورو دون تغير يذكر عند 1.1440 دولار بينما ارتفع الجنيه الأسترليني إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع في معاملات هادئة، وزاد 0.3 في المئة إلى 1.2732 دولار، لكن العملة البريطانية فقدت أكثر من ستة في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام بفعل متاعب عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.