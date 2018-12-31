الذهب بصدد أول تراجع سنوي في ثلاثة أعوام‎

تراجع الذهب، اليوم الاثنين، مع صعود الأسهم بفعل تنامي فرص إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، بينما تتجه أسعار المعدن الأصفر صوب أول انخفاض سنوي لها منذ 2015 متأثرة بصعود الدولار بفعل المخاوف التجارية وارتفاع أسعار الفائدة.

لكن المعدن النفيس بصدد أفضل شهر له منذ يناير/ كانون الثاني 2017، بعد أن لملم شتات نفسه من تراجعات حادة خلال العام؛ بسبب التقلبات في الأسهم وفتور الدولار فضلًا عن بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي الساعة 06.22 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.2 في المئة إلى 1279.17 دولار للأوقية (الأونصة)، مقتربًا من أعلى مستوياته في ستة أشهر 1282.09 دولار، المسجل يوم الجمعة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1281.5 دولار للأوقية.

وقال أجاي كيديا، المدير لدى كيديا للسلع الأولية في مومباي “مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدأ قليلًا، وهو ما دعم سوق الأسهم”، مضيفًا أن هناك بعض البيع لجني الأرباح في الذهب قبيل نهاية السنة.

في المقابل، فإن البلاديوم هو المعدن النفيس الأفضل أداء هذا العام متجاوزًا الذهب للمرة الأولى منذ 2002؛ بفضل طلب قوي من مصنعي أجهزة الحفز الذاتي المستخدمة في السيارات وسط نقص في الإنتاج.

وارتفع البلاديوم نحو 18 في المئة هذا العام، ويتجه للصعود للشهر الخامس على التوالي.

وارتفعت الفضة 0.4 في المئة في المعاملات الفورية إلى 15.40 دولار للأوقية؛ لكنها منخفضة أكثر من تسعة في المئة على مدار العام.

ونزل البلاتين 0.21 في المئة إلى 787.74 دولار للأوقية، وهو منخفض نحو 14.5 في المئة في 2018.