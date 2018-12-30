بورصة السعودية تغرد منفردة خارج سرب الأسواق المتراجعة

شكلت البورصة السعودية النقطة المضيئة الوحيدة بين أسواق الشرق الأوسط المتراجعة، يوم الأحد، إذ تحركت معظم البورصات صعودًا وهبوطًا وسط تعاملات ضعيفة؛ في ظل غياب بعض المستثمرين بمناسبة عطلات نهاية العام.

وتراجعت البورصة السعودية في الأشهر القليلة الماضية؛ بسبب هبوط أسعار النفط وبواعث قلق جيوسياسية مرتبطة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

لكن عددًا كبيرًا من مديري الصناديق، يتوقعون صعود السوق في العام الجديد، مع تدفق نحو 15 مليار دولار من الصناديق الخاملة على البورصة، حين تنضم إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

ومن المقرر إدراج الرياض على مؤشر “فوتسي راسل” على مراحل، في الفترة ما بين مارس/ آذار وديسمبر/ كانون الأول 2019، بينما ينضم لمؤشر “إم.إس.سي.آي” على مراحل تتزامن مع مراجعات للمؤشر في مارس/ آذار وأغسطس/ آب.

وسجلت أسهم شركات البتروكيماويات والبنوك القيادية، المرجح أن تلقى إقبالًا من الصناديق الخاملة، أداء قويًا، اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.8 %، مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على سبيل المثال بنسبة 1.2 %.

وبلغت أحجام التداول في السوق أقل مستوياتها منذ أبريل/ نيسان 2014، حسب بيانات “رفينيتيف”، وقد يكون نقص السيولة سببًا في تعظيم مكاسب بعض الأسهم.

وزاد سهم “السعودية للصناعات المتطورة” 4.8 %، بعدما اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.25 ريال للسهم عن تسعة أشهر.

واستقر مؤشر دبي دون تغير يذكر تقريبًا، وأضاف سهم “الاتحاد” العقارية 1.2 % وكان الأكثر تداولًا في السوق، ليعزز مكاسبه التي حققها في الأيام الأخيرة، بعد أن نزل لأقل مستوى في خمسة أعوام.

وقفز سهم “جي.إف.إتش” المالية 9.2 %، وكان ثاني أكثر الأسهم تداولًا، وقالت المجموعة إن الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف أكدت تصنيفاتها الدولية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وإنها ستعمل على القيام بتخارجات مربحة من استثمارات من أجل مصلحة المساهمين.

وفي قطر، استقر مؤشر البورصة تقريبًا، رغم صعود “ودام الغذائية” 3.4 % إلى 69 ريالًا في تداولات كثيفة على غير المعتاد، ليرتفع فوق مستوى مقاومة فنية عند ذروة أوائل ديسمبر/ كانون الأول البالغة 68.50 ريال.

ونزلت البورصة المصرية 0.3 % رغم ارتفاع “أوراسكوم” للاستثمار 2.1 %، بعدما أصدرت الشركة بيانًا توضح فيه أنها معفاة من العقوبات الدولية على الاستثمار الأجنبي في كوريا الشمالية.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

– السعودية.. زاد المؤشر 0.8 % إلى 7810 نقاط.

– مصر.. نزل المؤشر 0.3 % إلى 12945 نقطة.

– دبي.. ارتفع المؤشر 0.04 % إلى 2470 نقطة.

– أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.2 % إلى 4823 نقطة.

– قطر.. انخفض المؤشر 0.04 % إلى 10284 نقطة.

– الكويت.. هبط المؤشر 0.04 % إلى 5265 نقطة.

– البحرين.. زاد المؤشر 0.8 % إلى 1332 نقطة.

– سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.1 % إلى 4341 نقطة.