ترامب: “المجلس الفيدرالي” هو المشكلة الوحيدة للاقتصاد الأمريكي‎

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادًا لاذعًا للمجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، متهمًا إياه بأنه “المشكلة الوحيدة” التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.

وقال ترامب، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “المشكلة الوحيدة التي يعاني منها اقتصادنا هي مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنهم لا يشعرون بالسوق”.

وأضاف أنهم “لا يفهمون حروب التجارة الضرورية أو الدولار القوي، يشبه الفيدرالي لاعب غولف قوي غير قادر على التسجيل لأنه لا يمتلك أي لمسة، فهو لا يستطيع اللعب”.

وهاجم ترامب، رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الأسبوع الماضي، بعد قرار الأخير رفع نسبة الفائدة ربع نقطة مئوية.

وقال “الفيدرالي الأمريكي”، في بيان يوم الأربعاء الماضي، إنه قرر رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية، إلى نطاق 2.25 – 2.5 %.

ووردت أنباء نقلتها (CNN)، يوم السبت الماضي، عن نية ترامب إقالة جيروم، نفاها لاحقًا، لكنه حمّله المسؤولية عن خسائر بورصة نيويورك في الأيام الأخيرة، متهمًا المجلس بأنه “جن جنونه”.

وتراجع مؤشر داو جونز، يوم الجمعة الماضي، بـ1.8 % عند الإغلاق، لتبلغ خسائره الأسبوعية 7 %، فيما خسر ناسداك 8.4%، وهي الأسوأ أسبوعيًا منذُ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2008.