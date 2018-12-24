الأسهم الأوروبية تنخفض وسط معاملات ضعيفة بسبب العطلات‎

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، في بداية أسبوع عمل قصير بسبب عطلة عيد الميلاد، مع استمرار الضغوط على السوق جراء القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي والأوضاع النقدية المشددة.

وبحلول الساعة 08.12 بتوقيت غرينتش، نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 في المئة بينما تراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 في المئة وايبكس الإسباني 0.5 في المئة.

وأُغلقت بورصتا ألمانيا وإيطاليا بمناسبة عيد الميلاد.

وقال مايك فان دولكن، رئيس الأبحاث في أكسيندو ماركتس “الأسواق ما زالت تحت ضغط التحديث الأكثر ميلًا للتشديد النقدي الذي أصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي، إذ أجج المخاوف بشأن تباطؤ النمو وإعادة تمويل أعلى تكلفة بعد سنوات من التحفيز”.

ونزلت الأسهم الأوروبية 13.5 في المئة منذ بداية 2018، وتتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2008، بعد أن هبطت مجددًا لأقل مستوياتها منذ 2016 الأسبوع الماضي عقب توقعات مخيبة للآمال بشأن أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

كما أضعف المعنويات اليوم القلق بشأن الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة؛ بعدما قال مساعد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاغلاق الجزئي للحكومة قد يستمر لبداية العام الجديد.

وكانت أسهم شركتي الإعلانات دبليو.بي.بي وبوبليسيس من بين أكبر الخاسرين، إذ هبطت بنسبة 2.8 و2.2 في المئة على الترتيب.