بنوك السعودية تستقر صباحًا بعد تسوية مطالبات الزكاة ودبي تهبط

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية تحركات محدودة للغاية في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، واستقرت أسهم البنوك السعودية إلى حد كبير بعد هبوط بعضها أمس بفعل أنباء عن التوصل لاتفاق تسوية مع هيئة الزكاة، في حين انخفضت بورصة دبي بسبب سهمين قياديين.

وزاد مؤشر البورصة السعودية 0.1%، بعد مرور 80 دقيقة على بدء التداولات، مع استقرار سهم مصرف الراجحي وارتفاع سهم مجموعة سامبا المالية 0.5%، وزادت أسهم خمسة بنوك بينما انخفضت أسهم اثنين واستقر باقيها.

واتفقت بنوك سعودية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية خلاف بشأن زيادة الالتزامات، وتتضمن هذه التسوية دفع مبالغ لمرة واحدة، وإن كان الكثير من البنوك، جنب بالفعل مخصصات لمعظم هذه الالتزامات.

وتسببت الضبابية التي استمرت شهورًا بشأن التسوية في إثارة قلق بعض المستثمرين، لكن المحللين في أرقام كابيتال قالوا إن التسوية البالغة قيمتها 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار) كانت “حدثًا غير ذي أهمية” للبنوك أساسًا، إذ يبلغ تأثيرها الكلي 3% فقط على حقوق المساهمين و60 نقطة أساس على نسب كفاية رأس المال في السنوات القادمة.

وقالت أرقام “ما زلنا نوصي بزيادة الوزن النسبي للبنوك السعودية، ونرى أن هذه التسوية حدث إيجابي قبل محفزات أكثر أهمية”، وهي إدراج السعودية على مؤشرات أسواق ناشئة في العام المقبل والزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة المحلية.

واستقر مؤشر البورصة القطرية رغم هبوط سهم البنك التجاري القطري 1.9%.

ونزل مؤشر بورصة دبي 1.6% إلى أدنى مستوى في خمس سنوات مع انخفاض سهم إعمار العقارية 1.9%، وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 4.5% في تداولات هزيلة جدًا.

غير أن سهم الاتحاد العقارية صعد 2.1%، بعدما قالت الشركة إنها ستعقد اجتماعًا لمجلس الإدارة يوم الخميس، لبحث إعادة شراء 10% من أسهمها بغرض إعادة بيعها في وقت لاحق.