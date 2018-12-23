بلومبيرغ: خسائر البتكوين منذ بداية السنة 700 بليون دولار

قدّرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، خسارة سوق العملات الافتراضية، وتحديدًا البتكوين منذ بداية العام الحالي بمبلغ 700 مليار دولار، أجبرت بنوكًا كبرى أمريكية على التوقف مؤقتًا وانتظار ما يستجد، لكنها لم تمنع بنوكًا أخرى من مواصلة الاتجار بهذه العملات.

وكان سعر البتكوين تراجع من 18.674 دولار في بدايات العالم الحالي ليصل الآن حول 4 آلاف دولار.

وقالت بلومبيرغ، إنه رغم كل الإشارات التطمينية إلا أن بنوكًا كبرى مثل “غولدمان ساكس” قررت على ما يبدو، أن تتجاهل البتكوين في خياراتها الاستثمارية، بعد أن راهنت عليه بقوة خلال العامين الماضيين، واستحدثت له أدوات تشجيعية مثل الشراء المستقبلي غير المدفوع.

وأشارت إلى أن بنك “باركليز” البريطاني، اتخذ موقفًا مماثلًا من البتكوين عاد فيها إلى المربع الأول الموسوم بالتشكيك وتفضيل الانتظار.

وفي المقابل، أكدت بلومبيرغ، أن مؤسسة “انتركونتنتال” المالكة لبورصة نيويورك، كانت أعلنت في أغسطس الماضي، أنها استحدثت حزمة من الخدمات تساعد البائعين والمشترين والمتعاملين بالبتكوين في مواجهة التقلبات. وكذلك أعلنت مؤسسة “فيدراليتي”، في اكتوبر الماضي، أنها تجهّز لأوعية جديدة لإدارة أرصدة العملات الافتراضية، وهو ما شجع صناديق كبيرة مثل صندوق جامعة بيل على مواصلة الاستثمار بالعملات الافتراضية، والمراهنة عليها رغم انهيار أسعارها.