المركزي السعودي: الريال مستقر ولن نسمح بالمضاربة عليه

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية – ساما (البنك المركزي)، أحمد الخليفي، إن العملة المحلية (الريال)، مستقرة ووضعها مطمئِن.

وجاءت تصريحات الخليفي، على هامش ملتقى الميزانية المنعقد في العاصمة الرياض، بعد يوم من إعلان موازنة السعودية للعام المقبل 2019.

وذكر الخليفي، أن “وضعية الريال في سوق الصرف مطمئِنة.. ولن نسمح بأي مضاربات في العملة.. الريال بالنسبة لنا خط أحمر”.

وتراجع الريال السعودي منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أمام الدولار الأمريكي، في المعاملات الفورية، لأدنى مستوى في 15 شهرًا، على خلفية التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأكد الخليفي أن المؤسسة ستواصل ربط عملتها بالدولار، “ولسنا بصدد تغيير سياسة أسعار الصرف.. السعر الحالي سيبقى عند 3.75 ريال/ دولار واحد”.

وردًا على سؤال بشأن استثمارات السعودية والسندات والأذونات الأمريكية، لفت الخليفي إلى أن هذا النوع من الاستثمارات قليل المخاطر، “نعم هناك مخاطر؛ لكنها منخفضة”.

وتُعد السعودية أكبر مستثمر عربي في الأذونات والسندات الأمريكية، والعاشرة عالميًّا بقيمة 171.3 مليار دولار، وفق أرقام الخزانة الأمريكية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.