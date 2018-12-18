تقرير: البنك المركزي اليمني جبهة إضافية في الحرب‎

المصدر: ا ف ب

يدقّق موظفون بأعداد كبيرة من الأموال داخل مبنى متضرر يعمل منه البنك المركزي اليمني في مدينة عدن الجنوبية، وقد تحوّل إلى جبهة في الحرب الدائرة في هذا البلد مع سعيه لإنقاذ الاقتصاد.

ويجهد موظفو المصرف المركزي في المبنى الذي يحمل آثار رصاص في المدينة الساحلية، لإعادة الحياة إلى العملة التي خسرت نحو ثلثي قيمتها منذ 2015، ففاقمت معدّلات البطالة وصعّبت على ملايين السكان تحصيل قوتهم اليومي.

ويتوقّع البنك أن تدخله ثلاثة مليارات دولار من دول مانحة بينها الكويت والإمارات قريبًا؛ لوضع حدٍّ للتضخم وتراجع العملة.

وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت السعودية إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي، أضافت إليها في مطلع تشرين الأول/أكتوبر منحة بقيمة مئتي مليون دولار.

أخطر الجبهات

وأقرّ نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي الأسبوع الماضي، بأن المصرف يُجاهد لفرض سلطته على فروعه في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة، وبينها صنعاء، التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون منذ 2014.

وتدير الحكومة المعترف بها دوليًّا البنك المركزي اليمني من عدن، عاصمتها المؤقتة، منذ 2016، بعدما اتّهمت المتمردين باستخدام أموال المصرف لتمويل أنفسهم وهو ما نفاه الحوثيون.

وأدى نقل عمليات المصرف المركزي إلى عدن، إلى وجود مركزين ماليين يتعاملان مع عملة واحدة، الأول في المدينة الجنوبية، والثاني في صنعاء.

وتوصّلت أطراف النزاع الأسبوع الماضي إلى اتفاقات في السويد لوقف إطلاق النار في الحديدة، وعقد جولة جديدة من المحادثات الشهر المقبل، لكنها فشلت في التوافق حول كيفية دفع رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق كافة.

وبين دبلوماسي شارك في المحادثات، أن الحوثيين رفضوا أن يقوم المصرف المركزي في عدن بتولي عملية دفع الرواتب.

ويرى وسام قيد المدير التنفيذي في مشروع حكومي لدعم المؤسسات الصغيرة، أن المصرف المركزي “أصبح إحدى أخطر الجبهات في حرب اليمن”.

وأضاف أن “معدلات القتلى جرّاء القصف والألغام والعمليات العسكرية بالآلاف (…) لكنَّ أعدادًا أكبر من اليمنيين قضوا نتيجة الفقر (…) بينما يجد المصرف المركزي نفسه في وسط” الأزمة.

تضخم مرتفع

شهد اقتصاد اليمن انكماشًا بنحو 50% منذ 2015، ومن المتوقع أن ينكمش مجدَّدًا بنحو 40% هذا العام، بحسب البنك الدولي.

وأضعف انهيار العملة القدرة الشرائية لدى ملايين اليمنيين، بينما يعاني القطاع الخاص خساراتٍ، وإفلاسًا من خلال العديد من شركاته التي تغلق أبوابها أو تقوم بطرد موظفين.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قال رئيس الوزراء معين عبد الملك، إنَّه يطمح إلى إعادة تصدير النفط وهو ما كان يسهم في تحصيل ثلاثة أرباع إيرادات الدولة، لكن الخوف يعتري اليمنيين من وضع أموالهم في المصارف.

ويقول موظف خمسيني في مدرسة في عدن “المصارف غالبًا ما تقول: ليس لدينا أموال. عودوا غدًا، او الأسبوع المقبل”.

ويشكو أصحاب أعمال في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين من أنهم يعجزون عن استيراد البضائع لأن المصرف المركزي يطلب الدفع نقدًا.

من جانبه، أكد رجال أعمال أن المتمردين يمنعونهم من فتح حسابات لتحويل أموال إلى المصرف المركزي في عدن.

وقال محافظ المصرف المركزي محمد زمام هذا الشهر، إن خمسة من موظفي الفرع في صنعاء فروا إلى عدن بسبب مخاوف على أرواحهم.

وأوضح في مقابلة في الرياض “نطلب من المتمردين أن يحيّدوا القطاع المصرفي (…) فهذه الطريقة الوحيدة لإطعام الناس”.