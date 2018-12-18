الذهب يستقر عند أعلى مستوى في أسبوع.. وترقب لاجتماع “المركزي الأمريكي”

استقرت أسعار الذهب الثلاثاء، بعد أن لامست أعلى مستوى في أسبوع قبيل اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، فيما ظل الدولار يتعرض لضغوط جراء تكهنات بأن دلائل حدوث اضطراب اقتصادي قد تحفز المركزي على وقف سياسة التشديد النقدي.

ومن المتوقع أن يرفع اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة في اجتماعه الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم ويستمر يومين، لكن التركيز سيكون على توقعات اللجنة لعام 2019.

واستقرت أسعار الذهب في التعاملات الفورية عند 1245.56 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش. ولامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 11 ديسمبر/كانون الأول عند 1249 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1249.6 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة عند 14.66 دولار للأوقية، بينما تراجعت أسعار البلاتين 0.6% إلى 789 دولارًا للأوقية.

وتراجع سعر البلاديوم إلى 1256.80 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 1269.5 دولار في الجلسة السابقة.