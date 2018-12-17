إيران والعراق يتفاوضان لاستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري‎

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة “يحيى آل إسحاق”، الاثنين، أن البنك المركزي الإيراني بدأ بالتفاوض مع نظيره العراقي لفتح حسابات مصرفية من أجل استخدام العملات المحلية (الريال الإيراني) و(الدينار العراقي) في المعاملات التجارية بين البلدين بدلاً من الدولار الأمريكي.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء عن آل إسحاق قوله إن “المفاوضات بين البنك المركزي الإيراني والعراقي قطعت شوطًا كبيرًا في جانب استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية بين البلدين”، مشيرًا إلى عدم وجود مشكلة في التصدير إلى العراق.

وذكر أنه “لا توجد لدى إيران أي مشكلة للتصدير إلى العراق” وأن هذه “المفاوضات بين البنكين المركزيين الإيراني والعراقي الهدف منها تقديم تسهيلات للتجار”.

وقال المسؤول الإيراني إن “المعاملات المالية بين البلدين تجري حاليًّا من خلال منشأة صرف العملات وذلك عن طريق واحد أو اثنين من البنوك”.

ووفقًا للإحصاءات التي قدمها رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، فإن صادرات إيران إلى العراق في الأشهر الثمانية الأولى من العام كانت بقيمة “ثمانية مليارات دولار”.

وكان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري توجَّه إلى العراق الأسبوع الماضي وتحدث إلى المسؤولين في بغداد حول العقوبات الأمريكية ضد إيران، داعيًا بغداد إلى خفض اعتمادها على واردات الطاقة (الغاز والكهرباء) من إيران.

من جانبه، قال السفير الإيراني لدى بغداد “إيرج مسجدي”، يوم أمس الأحد، إن التبادلات التجارية مع العراق يمكن أن تصل إلى 20 مليار دولار، مضيفًا أن “البلدين لديهما القدرة على رفع التبادلات في السنوات المقبلة”.