الأردن.. إدراج أول صكوك التمويل الإسلامي في بورصة عمّان‎

أعلنت بورصة عمّان عن إدراج أول إصدار من صكوك التمويل الإسلامي، الصادر عن الشركة الأردنية لصكوك التمويل الإسلامية.

جاء ذلك في بيان صادر عن البورصة، الأربعاء، قال فيه المدير التنفيذي للبورصة، نادر عازر، إن إدراج الصكوك هو الأول من نوعه في البورصة المحلية.

وعبّر مدير البورصة عن أمله في أن يسهم الإدراج بزيادة عمق سوق رأس المال الأردني، من خلال توفير أدوات مالية جديدة للمستثمرين متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وبلغت قيمة الإصدار 34 مليون دينار، ما يعادل 48 مليون دولار ومدته 5 سنوات، وبنسبة مرابحة 3.01 %.

يأتي الإدراج في وقت تواجه فيه البورصة هبوطًا حادًا، ليسجل المؤشر الرئيس، الأسبوع الجاري، أدنى مستوى له منذ مايو/ أيار 2004، وفق المؤشرات المعروضة على موقع البورصة.

ويعود سبب هبوط بورصة عمّان لمستويات متدنية إلى إقرار قانون ضريبي يتضمن فرضه ضريبة أرباح على المتاجرة بالأسهم.

وبلغ حجم الإصدارات الخاصة بصكوك التمويل الإسلامي في العالم حوالي 98 مليار دولار في 2017.