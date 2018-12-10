الأسهم الأمريكية تسجل أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي

سجل الأسبوع الماضي، أدنى مستويات الأداء في أسواق الأسهم الأمريكية، منذ آذار/ مارس الماضي؛ بعد أن وصل حجم التراجع إلى 4.5% في “داوجونز”، و 4.6% في “أس أند بي”، و 4.9% في “ناسداك”.

وحذرت الصحف الاقتصادية الرئيسية، من أن هذا التراجع الجماعي الذي وصفته بـ”التصحيحي” في المؤشرات الرئيسية، “يعتبر إنذارًا بأن الأسبوع الحالي سيكون صعبًا على أسواق المال الأمريكية والدولية، وأن مؤشرات 2019 تذهب بنفس الاتجاه التراجعي”.

ونقل موقع “بيزنس إنسايدر” عن المحلل الاقتصادي في مركز كابيتال إيكونوميكس، أوليفر جونز، قوله إن “المفارقة تكمن في ارتفاع مؤشرات الوظائف والخدمات لشهر نوفمبر، ومع ذلك تراجعت الأسهم بشكل جماعي ينذر بمزيد من التدهور”.

وأشارت التحليلات إلى “قوة الشد العكسي التي أطاحت بالأسهم في أسواق التبادل التجاري التي تخضع الآن لرؤية ضبابية في ضوء التهديدات المتبادلة بين واشنطن وبكين؛ على خلفية قضية اعتقال كندا للمسؤولة في شركة هواوي الصينية”، كما قالت نشرة “إنفستورز بيزنيس ديلي”.