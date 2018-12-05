الدولار يرتفع تحت ضغط من انخفاض العوائد الأمريكية ومخاوف من الركود

ارتفع الدولار، اليوم الأربعاء، لكنه ظل تحت ضغط إذ يؤدى تحول منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى مخاوف من ركود اقتصادي محتمل.

وحقق الدولار أداءً متميزًا بلا منازع لأشهر أمام بقية العملات، لكن هذا قد لا يستمر بفعل تنامي المخاوف بشأن تباطؤ النمو الأمريكي.

وزاد مؤشر الدولار 0.1% إلى 97.103 مقلصًا خسائر الأسبوع الحالي إلى 0.2%.

ونزل المؤشر، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسة، 0.6% متراجعًا عن أعلى مستوى في 17 شهرًا 97.693 الذي لامسه في الـ17 من تشرين الثاني/ نوفمبر. وهبط اليورو 0.1% إلى 1.1328 دولار.

وقال محللون في كومرتس بنك، إنه في غياب قرار في النزاع بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بشأن الميزانية أو أي تطورات إيجابية متعلقة باليورو، فمن المرجح تداول العملة الأوروبية في نطاق بين 1.12 و1.16 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي أكثر من 0.7% مقابل الدولار الأمريكي بفعل بيانات اقتصادية مخيبة للتوقعات ما قلل بدرجة أكبر فرص زيادة سعر الفائدة.

وابتعد الدولار الأسترالي بشدة عن أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله مطلع الأسبوع الحالي عند 0.7394 دولار أمريكي.

وزاد الدولار 0.2% إلى 112.97 ين ليعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما سجل أكبر خسائره اليومية منذ الـ20 من تموز/ يوليو.