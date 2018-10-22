المخاوف العالمية تدفع أسعار الذهب للارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متجهة صوب ذروتها في شهرين ونصف الشهر التي سجلتها الأسبوع الماضي في ظل تراجع الدولار والمخاوف المتعلقة بتنامي التوترات السياسية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي؛ ما قدم الدعم للمعدن.

وفي الساعة الـ 0745 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.1 في المئة إلى 1226.43 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الـ 15 من أكتوبر / تشرين الأول، لامس المعدن النفيس أعلى مستوياته منذ الـ 26 من يوليو/ تموز عند 1233.26 دولار.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1229.40 دولار للأوقية.

وقالت هيلين لاو المحللة لدى أرجونوت للأوراق المالية “حتى الآن نرى خلطة جيدة لتعافي أسعار الذهب، أحد مكوناتها التباطؤ الاقتصادي العالمي، والآخر الضبابية الجيوسياسية، إذا أطبقت التوترات فقد نرى الذهب ينتعش إلى 1300 دولار.”

وبحسب استطلاعات لآراء الاقتصاديين، فقد تدهورت توقعات النمو العالمي للعام 2019 للمرة الأولى وسط تكهنات بأن الحرب التجارية الأمريكية الصينية وتشديد الأوضاع المالية سيطلقان موجة التباطؤ التالي.

وارتفعت الفضة 0.4 في المئة في المعاملات الفورية إلى 14.65 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.8 في المئة إلى 836.20 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.9 في المئة إلى 1089.80 دولار للأوقية ليقترب من ذروته في أكثر من ثمانية أشهر 1096.80 دولار المسجلة في الـ 11 من أكتوبر/ تشرين الأول.