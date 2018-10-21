بورصة مصر تهبط بعد تأجيل الحكومة برنامج طروحات

هبطت بورصة مصر أكثر من 1% في مستهل معاملات اليوم الأحد، بعد إعلان الحكومة تأجيل برنامج للطروحات العامة بالسوق.

وتراجع المؤشر الرئيس 1.3% إلى 13472 نقطة بقيم تداولات نحو 67 مليون جنيه بحلول الساعة الـ08:30 بتوقيت غرينتش.

وأعلنت الحكومة يوم الجمعة، أن اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات بمجلس الوزراء، قررت تأجيل طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد بسبب ما قالت إنه تقلبات الأسواق العالمية، وارتفع سهم الشرقية للدخان 0.7% اليوم.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن “خبر تأجيل الطروحات أحد أسباب تراجع السوق اليوم بالتأكيد لأنه كان هناك تأكيد على الطرح وتحديد مواعيد”.

وتابع “التأجيل يعكس عدم ثقة الحكومة في السوق، المؤشر الرئيس يستهدف مستوى 13150-13200 نقطة وهو قاع السوق السابق وفي حالة كسره سيستهدف مستوى 12800 نقطة”.

وكانت وزارة المالية، قالت الشهر الماضي إن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات المزمع، الذي سيشمل أكثر من 20 شركة، ببيع 4.5% من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة لجمع نحو ملياري جنيه (112 مليون دولار).

وقالت رضوى السويفي، من بنك الاستثمار المصري فاروس “التأجيل كان متوقعًا، ما الذي يدفع الحكومة للطرح الآن؟ المعادلة كانت صعبة وهذا ليس وقتًا مناسبًا للطرح أحسن قرار هو ما تم اتخاذه”.

وكانت مصر تعتزم طرح حصص في نحو أربع شركات مقيدة بالسوق قبل نهاية العام الحالي.