مجموعة العمل المالية تمهل إيران حتى فبراير لإكمال إصلاحات‎

قالت المجموعة الدولية لمراقبة غسل الأموال في العالم FATF، اليوم الجمعة، إن إيران لديها حتى شباط/فبراير المقبل لإكمال الإصلاحات التي من شأنها أن تجعلها تتوافق مع المعايير العالمية أو تواجه عواقب أخرى.

وقالت في بيان: “قررت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في اجتماعها هذا الأسبوع مواصلة تعليق الإجراءات المضادة تجاه إيران”، معربة عن خيبة أملها لأن غالبية خطة العمل لا تزال معلقة وتتوقع أن تسير إيران بسرعة في مسار الإصلاح.

وأضافت أنها “قررت السماح لإيران حتى شباط/فبراير 2019 لتقرير الانضمام إلى الاتفاقية”، حسبما أفادت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية.

وبدأت مجموعة العمل المالي (FATF) اجتماعها الكامل الذي استمر ستة أيام في باريس يوم الأحد الماضي لمناقشة سلامة وأمن النظام المالي العالمي.

وأفاد موقع الهيئة على الإنترنت أن أكثر من 800 مسؤول يمثلون 204 سلطات قضائية، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي وآخرين سيحضرون إلى باريس الأسبوع الجاري في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأضاف بقوله: “خلال ستة أيام من الاجتماعات ناقشوا 140 بحثًا حول مجموعة من القضايا المهمة لحماية نزاهة النظام المالي والمساهمة في السلامة والأمن العالميين”.

وفي سياق متصل، قال خطيب الجمعة بطهران أحمد خاتمي، إن المنظمات الدولية ليست جديرة بالثقة، وقد قال الأمين التنفيذي للمعاهدة الدولية لحظر تمويل الإرهاب FATF بصراحة “إنه لا ضمان لسحب إيران من القائمة السوداء، والآن حيث لا يوجد أي ضمان، فلم نضع حبل المشنقة هذا حول عنقنا ونخنق أنفسنا بأنفسنا”.

ودعا طرفي القضية من موافقيها ومعارضيها إلى عدم التعامل معها بانفعال، وأن لائحة FATF شأنها شأن اللوائح الأخرى يجب أن تسلك مسارها القانوني.

وفي السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، صادق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، بعد مشاهدات ومناقشات طويلة، على انضمام إيران لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

وCFT جزء من الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ”FATF”، وتعد واحدة من القوانين الأربعة التي تم تبنيها وتطبيقها لمنع إدراج اسم إيران في القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF.