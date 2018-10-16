الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر

استقرت أسعار الذهب الاثنين قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، والذي سجلته في الجلسة السابقة، مع إقبال المستثمرين العازفين عن المخاطرة على المعدن باعتباره ملاذًا آمنًا وسط تصاعد التوترات السياسية والضبابية الاقتصادية.

وبحلول الساعة الـ 07:07 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغيٌّر يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1226.71 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن لامس أعلى مستوياته منذ الـ26 من يوليو/ تموز عند 1233.26 دولار للأوقية أمس الاثنين مع هبوط الأسهم العالمية بفعل تصاعد التوتر بين القوى الغربية والسعودية والمخاوف من وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت الأسهم الآسيوية قليلًا اليوم الثلاثاء، بعد أسبوع تكبَّدت فيه خسائر ثقيلة.

واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1230.40 دولار للأوقية.

ويستخدم الذهب كأداة استثمار بديلة في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.4 في المئة في المعاملات الفورية إلى 842.10 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ العاشر من يوليو/ تموز عند 850.10 دولار للأوقية أمس الاثنين.

واستقر البلاديوم عند 1083.40 دولار للأوقية، في حين لم يطرأ تغيُّر يذكر على الفضة لتسجل 14.64 دولار للأوقية.