الذهب يسجل أعلى مستوياته في 12 أسبوعًا

قفزت أسعار الذهب نحو واحد في المئة اليوم الاثنين لتسجل أعلى مستوياتها في نحو 12 أسبوعًا مع استئناف الأسهم الآسيوية تراجعها ومكابدة المستثمرين آثار الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة ورفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وفي الساعة الـ 0741 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.9 في المئة إلى 1228.24 دولار للأوقية (الأونصة). ولامست الأسعار ذروتها للجلسة عند 1229.18 دولار وهو أقوى سعر منذ الـ 26 من يوليو/ تموز.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8 في المئة لتسجل 1231.80 دولار للأوقية.

وقال نعيم أسلم محلل الأسواق في ثينك ماركتس يو.كيه “هناك تغير ضخم في المعنويات عندما يتعلق الأمر بالمعدن الأصفر بسبب دوره كملاذ آمن هنا. نلحظ نزوح الأموال عن أسواق الأسهم لتتجه إلى الذهب.

“الذهب عند مستواه الحالي جذّاب للغاية في ضوء حالة الضبابية التي نعيشها.”

وارتفع البلاتين 0.3 في المئة في المعاملات الفورية إلى 838.95 دولار بعد أن لامس ذروته منذ الـ26 من يوليو/ تموزالماضي عند 844.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاديوم 0.7 في المئة إلى 1073.90 دولار. وارتفعت الفضة واحدًا في المئة إلى 14.70 دولار للأوقية.