الذهب يصعد بفعل خسائر الأسهم والدولار‎

صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعد تراجع أسواق الأسهم في آسيا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عدة أشهر وانخفاض الدولار، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة عدة مرات في العام المقبل.

وانخفضت الأسهم الآسيوية لأدنى مستوى في 19 شهرًا اليوم، بعدما تكبدت البورصة الأمريكية أسوأ خسائرها في ثمانية أشهر، وهو ما أدى لعزوف أوسع نطاقًا عن المخاطرة.

وبحلول الساعة 08:15 صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1198.04 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1201.6 دولار للأوقية، وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة 0.2%.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 14.38 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 1069.22 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 % إلى 822.70 دولار للأوقية.