العقارات تدفع بورصة دبي للارتفاع

شهدت سوق الأسهم في دبي صعودًا كبيرًا اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب أسهم القطاع العقاري، فيما هبطت السوق السعودية تحت تأثير تراجع أسهم البنوك.

وارتفع مؤشر سوق دبي 1.2 في المئة، مع صعود سهم إعمار العقارية 2.5 في المئة إلى خمسة دراهم، بينما زاد سهم داماك العقارية 3.6 في المئة.

وقالت “أرقام كابيتال” في تقرير أمس الثلاثاء، إنه بينما لا توجد علامات حقيقية على تحسن سوق العقارات في دبي في الربع الثالث، ربما تكون الأرباح اقتربت من أدنى مستويات الهبوط في دورتها. وقيمت أرقام كابيتال سهم إعمار بتوصية “بالشراء”، محددة سعره المستهدف عند 8.40 درهم.

وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 0.2 في المئة، بعدما سجل المصرف زيادة بلغت 10.8 في المئة في ربح الربع الثالث، متوافقًا مع تقديرات المحللين، وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.5 في المئة.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 في المئة، تحت ضغط تراجع سهم مصرف الراجحي 1.9 في المئة، بينما انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3 في المئة.

لكن سهم بوان، الذي كان يتم تداوله عند مستويات منخفضة قياسية، ارتفع 3.5 في المئة، بعدما وقعت إحدى وحدات الشركة اتفاقية لتوريد محطات توزيع كهربائية إلى السعودية للكهرباء، بقيمة 269.8 مليون ريال.

وقفز سهم السعودية للصادرات الصناعية عشرة في المئة بعد الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار حقوق سيبدأ التداول به في 15 أكتوبر تشرين الأول.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المئة، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي واحد في المئة، وتراجع المؤشر 15 في المئة منذ نهاية أغسطس آب.

وواصل سهم أبو قير للأسمدة صعوده، ليرتفع 2.3 في المئة بعدما أعلنت الشركة يوم الإثنين عن توزيعات أرباح عام بأكمله بواقع 1.10 جنيه مصري للسهم.

مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

– السعودية.. هبط المؤشر 0.9 في المئة إلى 7835 نقطة.

– دبي.. ارتفع المؤشر 1.2 في المئة إلى 2811 نقطة.

– أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 5015 نقطة.

– قطر.. صعد المؤشر 1.3 في المئة إلى 9964 نقطة.

– الكويت.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 5289 نقطة.

– البحرين.. نزل المؤشر 0.3 في المئة إلى 1321 نقطة.

– سلطنة عمان..هبط المؤشر 0.2 في المئة إلى 4509 نقاط.

– مصر.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 13621 نقطة.