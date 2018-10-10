الذهب عالق داخل نطاق ضيق مع توقف الدولار لالتقاط الأنفاس

استقر الذهب داخل نطاق ضيق، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار عن ذروته في سبعة أسابيع، لكن الدعم ظل قويًا للعملة الأمريكية وسط أداء قوي لاقتصاد الولايات المتحدة وتوقعات لزيادات مطردة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وفي الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقرًا عند 1189.35 دولار للأوقية (الأونصة)، ليظل داخل نطاق لا يعدو الأربعة دولارات خلال الجلسة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% لتسجل 1192.60 دولار للأوقية.

وقال نيكولاس فرابل، المدير العام لدى آي.بي.سي بوليون في أستراليا: “يبدو أن بعض الناس يتوقعون انتعاشًا معقولًا في الأسعار، لكن مزيج البيانات (الأمريكية) الجيدة وتشديد السياسة النقدية بلا هوادة مازال يضغط على الذهب”.

وارتفعت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 14.39 دولار وزاد البلاديوم 0.2% أيضًا مسجلًا 1070.72 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.3% إلى 821.74 دولار.