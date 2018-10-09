خسائر أسهم البنوك تدفع البورصة السعودية للهبوط

شهدت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسة تحركات محدودة، اليوم الثلاثاء، مع هبوط البورصة السعودية تحت ضغط خسائر أسهم البنوك، وتراجع البورصة المصرية بشكل طفيف بعدما انخفضت لأدنى مستوياتها في 12 شهرا أمس الاثنين وسط موجة بيع لتغطية مراكز مالية أضرت بالمستثمرين المحليين.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.4 في المئة، مع هبوط سهم مصرف الراجحي 0.5 في المئة، وسهم مجموعة سامبا المالية 1.4 في المئة.

لكن سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) ارتفع 1.9 في المئة، بعدما قالت الشركة إن هيئة الاتصالات السعودية رفعت الحظر عن مبيعات جديدة لخدماتها في المحمول.

وانخفض سهم مجموعة الطيار للسفر 0.7 في المئة، بعدما باعت الشركة حصتها البالغة 30 في المئة في تبارك للاستثمار مقابل 377.4 مليون ريال (101 مليون دولار).

وتراجع سهم المتقدمة للبتروكيماويات 2.5 في المئة، مسجلًا خسائر لثلاث جلسات متتالية، بعدما سجلت الشركة هبوطًا طفيفًا في صافي الربح الفصلي.

وهبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.1 في المئة، وفقد المؤشر 15 في المئة من قيمته منذ نهاية أغسطس/ آب، وتراجع سهم جلوبال تليكوم 4.7 في المئة، وسهم إيديتا للصناعات الغذائية 7.1 في المئة.

لكن سهم المجموعة المالية هيرميس ارتفع 1.7 في المئة، بعدما أبدى بنك الاستثمار أمله في إغلاق صفقة لشراء شركة وساطة مالية نيجيرية الشهر القادم، ويهدف أيضًا للفوز بترتيب طروحات عامة أولية في السعودية، في إطار سعيه للعمل في أسواق جديدة تحقق نموًا.

وصعد سهم المصرية للاتصالات 2.2 في المئة إلى 10.90 جنيه مصري، بعدما رفعت سي.آي كابيتال سعره المستهدف إلى 14.8 جنيه.

وقفز سهم الدولية للمحاصيل الزراعية، وهو ليس من مكونات المؤشر الرئيس، 8.5 في المئة بعدما قررت إحدى وحداتها تقديم عرض ملزم لشراء حصة في فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات مقابل 6.31 جنيه للسهم، وزاد سهم فيركيم 4.9 في المئة إلى 5.61 جنيه.

وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعًا 0.1 في المئة، بعدما مُني بخسائر لخمس جلسات متتالية، مدعومًا بصعود سهم إعمار العقارية 0.8 في المئة.

وهبط سهم تكافل الإمارات للتأمين 1.1 في المئة، بعدما باعت الرمز كوربوريشن حصتها البالغة 17.8 في الشركة، قائلة إنها حققت العائد المستهدف.

مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

– السعودية.. هبط المؤشر 0.4 في المئة إلى 7905 نقاط.

– دبي.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 2778 نقطة.

– أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 5021 نقطة.

– قطر.. صعد المؤشر 0.2 في المئة إلى 9840 نقطة.

– الكويت.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 5304 نقاط.

– البحرين.. تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 1324 نقطة.

– سلطنة عُمان.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 4517 نقطة.

– مصر.. نزل المؤشر 0.1 في المئة إلى 13589 نقطة.