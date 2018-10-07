السودان يحدد سعر صرف العملة عند 47.5 جنيه للدولار

حددت لجنة صناع السوق (تتبع البنك المركزي)،اليوم الأحد، أول سعر صرف للجنيه السوداني أمام الدولار، عند 47.5 جنيها (دولار واحد)، بعد 3 أيام من الإعلان عن تحرير جزئي للعملة المحلية.
ويقل السعر الجديد بكثير عن سعر الصرف الرسمي أمس السبت والبالغ 29 جنيهًا سودانيًّا للدولار.
وكان البنك المركزي السوداني أعلن يوم الخميس الماضي أن البلد سيبدأ من اليوم تحديد سعر الصرف اليومي من خلال هيئة مشكلة حديثًا من المصرفيين ومكاتب الصرافة في إطار حزمة إجراءات لمواجهة أزمة اقتصادية.
وقال رئيس اتحاد المصرفيين في السودان إن بلاده حددت ،اليوم الأحد، سعر الصرف عند 47.5 جنيه سوداني للدولار الأمريكي، وذلك في اليوم الأول لبدء العمل بآلية جديدة للعملة وفي خفض حاد لقيمتها.
من جهته، قال عباس عبدالله، عضو لجنة صناع السوق، ورئيس اتحاد المصارف (خاصة) في السودان إن السعر سيتم تحديده يوميا عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت السودان، حتى تستطيع المصارف العمل به خلال اليوم.
والأسبوع الماضي، أجازت الحكومة السودانية حزمة من الإجراءات الاقتصادية لقطاع الصادرات والواردات، من بينها تحديد لسعر صرف جديد للجنيه السوداني، للتحويلات الخارجية وعائدات الصادرات كافة.
ومن ضمن إجراءات المركزي السوداني، إنشاء آلية جديد مستقلة من خارج الحكومة، لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تتكون من عدد من مدراء المصارف وأصحاب محال الصرافة، وخبراء اقتصاد.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 47 جنيها مقابل الدولار الواحد.
ويحاول البنك المركزي من خلال هذه الخطوة، القضاء تدريجيا على السوق السوداء للعملة المحلية، وإعادة العمليات النقدية الأجنبية إلى القنوات الرسمية (البنوك ومحال الصرافة المرخصة).