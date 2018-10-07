السودان يحدد سعر صرف العملة عند 47.5 جنيه للدولار

حددت لجنة صناع السوق (تتبع البنك المركزي)،اليوم الأحد، أول سعر صرف للجنيه السوداني أمام الدولار، عند 47.5 جنيها (دولار واحد)، بعد 3 أيام من الإعلان عن تحرير جزئي للعملة المحلية.

ويقل السعر الجديد بكثير عن سعر الصرف الرسمي أمس السبت والبالغ 29 جنيهًا سودانيًّا للدولار.

وكان البنك المركزي السوداني أعلن يوم الخميس الماضي أن البلد سيبدأ من اليوم تحديد سعر الصرف اليومي من خلال هيئة مشكلة حديثًا من المصرفيين ومكاتب الصرافة في إطار حزمة إجراءات لمواجهة أزمة اقتصادية.

وقال رئيس اتحاد المصرفيين في السودان إن بلاده حددت ،اليوم الأحد، سعر الصرف عند 47.5 جنيه سوداني للدولار الأمريكي، وذلك في اليوم الأول لبدء العمل بآلية جديدة للعملة وفي خفض حاد لقيمتها.