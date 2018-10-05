استقرار أسعار الذهب مع توقعات الإعلان عن وظائف جديدة

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع بقاء المستثمرين حذرين خصوصًا بعد أن بلغ العائد على السندات الأمريكية أعلى مستوى في عدة سنوات.

وتشير التوقعات إلى أن بيانات وظائف قوية سيجري الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم، قد تعزز مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتشديد السياسة النقدية.

وتوقع خبراء اقتصاد زيادة عدد الوظائف في الولايات المتحدة في المتوسط بواقع 185 ألفًا في أيلول سبتمبر، بعد أن قفز 201 ألف في آب أغسطس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1197.64 دولار للأوقية، فيما لم يسجل المعدن الأصفر تغيرًا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1201.3 دولار للأوقية.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي، رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مبررًا ذلك بأنه يخطط لأربع زيادات أخرى بحلول نهاية عام 2019 وواحدة في 2020 مستندًا إلى استقرار النمو الاقتصادي ومتانة سوق العمل.

ويقود رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى تعزيز الدولار وزيادة العائد على السندات، مما يضع ضغوطًا على أسعار الذهب بزيادة تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل سلة تضم ست عملات كبرى، فيما انخفضت الفضة 0.2% إلى 14.52 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.3% إلى 1056.30 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.2% إلى 820.24 دولار للأوقية.